Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

В Чувашии после атаки беспилотников ввели режим чрезвычайной ситуации

В Чебоксарах и Чебоксарском округе после атаки дронов введен режим ЧС
Станислав Красильников/РИА Новости

В Чебоксарах и Чебоксарском округе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) с региональным уровнем реагирования после атаки дронов 18 февраля. Указ об этом подписал глава Чувашии Олег Николаев.

В документе говорится, что обстановка на территории Чебоксарского муниципального округа и городского округа город Чебоксары признана чрезвычайной ситуацией и имеет межмуниципальный характер. В связи с этим в Чебоксарах и Чебоксарском округе с 25 февраля начинает до особого распоряжения действовать режим чрезвычайной ситуации на региональном уровне реагирования.

В соответствии с указом будет организовано проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий атаки беспилотников и мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению пострадавших граждан.

18 февраля стало известно, что один человек пострадал в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Чебоксары, он в состоянии средней тяжести находится в больнице.

До этого глава Чувашии сообщил, что дроны дважды атаковали регион — Новоюжный район Чебоксар и деревню Яуши в Чебоксарском округе.

Ранее в Смоленской области школы перешли на дистант после атаки БПЛА на регион.

 
Теперь вы знаете
Что смотреть в кино в марте: 13 главных и громких премьер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!