В Чувашии после атаки беспилотников ввели режим чрезвычайной ситуации

В Чебоксарах и Чебоксарском округе после атаки дронов введен режим ЧС

В Чебоксарах и Чебоксарском округе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) с региональным уровнем реагирования после атаки дронов 18 февраля. Указ об этом подписал глава Чувашии Олег Николаев.

В документе говорится, что обстановка на территории Чебоксарского муниципального округа и городского округа город Чебоксары признана чрезвычайной ситуацией и имеет межмуниципальный характер. В связи с этим в Чебоксарах и Чебоксарском округе с 25 февраля начинает до особого распоряжения действовать режим чрезвычайной ситуации на региональном уровне реагирования.

В соответствии с указом будет организовано проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий атаки беспилотников и мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению пострадавших граждан.

18 февраля стало известно, что один человек пострадал в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Чебоксары, он в состоянии средней тяжести находится в больнице.

До этого глава Чувашии сообщил, что дроны дважды атаковали регион — Новоюжный район Чебоксар и деревню Яуши в Чебоксарском округе.

Ранее в Смоленской области школы перешли на дистант после атаки БПЛА на регион.