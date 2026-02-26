«Реал» одолел «Бенфику» и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов

«Реал» обыграл «Бенфику» и прошел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Испанский «Реал» обыграл португальскую «Бенфику» в ответном стыковочном матче Лиги чемпионов за право сыграть в 1/8 финала турнира.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл лиссабонский клуб, на 14-й минуте отличился Рафаэл Силва. «Реал» сравнял уже через две минуты благодаря голу Орельен Тчуамени. Победный для мадридцев гол на 8-й минуте оформил Винисиус Жуниор. В обоих забитых мячах «Реала» результативный пас отдал Фредерико Вальверде.

На 32-й минуте в составе «Реала» забил Арда Гюлер, однако его гол был отменен после вмешательства VAR.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый матч завершился победой «сливочных» со счетом 1:0. По итогам двух встреч мадридский клуб вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее «ПСЖ» поздравил Матвея Сафонова с днем рождения, выложив фото с кубком Лиги чемпионов.