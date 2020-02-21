Вагон поезда оцеплен в Брянске из-за подозрения у пассажирки на коронавирус

В Брянске вагон пассажирского поезда был оцеплен из-за того, что одна из пассажирок может быть инициирована коронавирусом. Об этом рассказали ТАСС в пограничном санитарно-карантинном пункте «Брянск-Орловский» управления Роспотребнадзора по ж/д транспорту.

Согласно имеющимся данным, в вагоне находились 19 пассажиров и два проводника. Вагон было решено оцепить из-за подозрения на наличие коронавируса у одной из пассажирок. Ее госпитализировали.

Также оставшихся в вагоне людей проверяют на наличие вируса.

«При этом двое из них [пассажиров] госпитализированы. По предварительным данным, детей нет», — говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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