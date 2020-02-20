Десять человек обратились к врачам после столкновений в Новых Санжарах

Девять сотрудников правоохранительных органов и один гражданский обратились за медицинской помощью после общественных беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области, сообщается на странице Национальной полиции Украины в Facebook.

По факту произошедшего были возбуждены два уголовных дела, говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что протестующие спровоцировали столкновения с полицией, один из митингующих пытался совершить наезд на автомобиле на сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области протестующие перекрыли дороги, чтобы не допустить эвакуированных из китайского Уханя украинцев на территорию региона.

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