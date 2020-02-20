Эвакуированные из Китая украинцы доставлены в санаторий в Новых Санжарах

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами прибыли в санаторий в поселке Новые Санжары Полтавской области на фоне общественных беспорядков и столкновений митингующих с полицией, сообщает РИА «Новости».

Сотрудникам правоохранительных органов удалось освободить проезд на территорию санатория от протестующих и разобрать построенную и подожженную митингующими баррикаду.

Отмечается, что протестующие забрасывали колонну автобусов камнями, бутылками и палками. В ходе беспорядков был задержан один из митингующих. Кроме того, сообщается о двух пострадавших, среди которых один участник акции протеста и один полицейский.

Ранее сообщалось, что на Украине протестующие перекрыли дороги, чтобы не допустить эвакуированных из китайского Уханя украинцев.

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