Премьер Украины срочно вылетел в Новые Санжары из-за протестов с приемом эвакуированных

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук срочно вылетает в поселок Новые Санжары в Полтавской области, где местные жители протестуют против приема эвакуированных из Китая 73 сограждан. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Неотложно вылетаю в Полтавскую область. Оперативный штаб правительства будет работать в Новых Санжарах», — написал он.

Также 20 февраля глава МВД Украины Асен Аваков приехал успокоить жителей Полтавской области, устроивших «коронапротесты».

Ранее на Украину прибыл самолет с гражданами страны, эвакуированными из китайского Уханя, где бушует коронавирус. В Новых Санжарах Полтавской области жители всю ночь блокировали дорогу до населенного пункта.