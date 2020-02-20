Два пассажира лайнера Diamond Princess погибли от коронавируса

Стало известно о первых жертвах коронавируса круизного лайнера Diamond Princess. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что погибли два человека. Они находились в одной из японских больниц. Один из погибших — мужчина около 80 лет.

Корабль Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама после того, как в начале февраля у одного из пассажиров выявили коронавирус нового типа.

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