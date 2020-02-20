Два пассажира лайнера Diamond Princess погибли от коронавируса

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Ситуация на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города... Ситуация на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города...
Ситуация на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города...
Reuters

Стало известно о первых жертвах коронавируса круизного лайнера Diamond Princess. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что погибли два человека. Они находились в одной из японских больниц. Один из погибших — мужчина около 80 лет.

Корабль Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама после того, как в начале февраля у одного из пассажиров выявили коронавирус нового типа.

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