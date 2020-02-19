Пилорама горит под Нижним Новгородом на площади 1 кв м

В Нижегородской области пожар произошел на территории пилорамы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС региона.

Уточняется, что инцидент произошел в рабочем поселке Дальнее Константиново.

Отмечается, что площадь пожара составляет тысячу кв м.

По данным спасательных служб, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

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