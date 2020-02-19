Корея решила запретить въезд иностранцем с лайнера Diamond Princess

Республика Корея введет запрет на въезд бывших пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находившегося две недели на карантине из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя южнокорейского правительства.

Как отмечается, МИД республики уже сделал запрос в Японию на предоставление полного списка пассажиров корабля. В корейском ведомстве подчеркнули, что ограничение на въезд является мерой предосторожности, чтобы не допустить распространение коронавируса на территории Кореи.

Сообщается, что шестеро граждан страны были эвакуированы с Diamond Princess на самолете из президентского отряда. В аэропорту Сеула они прошли проверку на наличие заражения коронавирусом. Все эвакуированные оказались здоровы, но их оставили под надзором медиков в карантинном учреждении в районе аэропорта Инчхон.

Уточняется, что на борту круизного лайнера находились 14 граждан Кореи, оставшиеся из них не обращались с просьбой об эвакуации и покинут судно на этой неделе.

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