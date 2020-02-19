Экс-министр здравоохранения Омской области обнаружен мертвым

Тело бывшего министра здравоохранения Омской области Юрия Ерофеева было найдено под перевернувшимся снегоходом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на старшего помощника руководителя регионального следственного управления СК России Ларису Болдинову.

По ее словам, в данный момент по факту гибели экс-чиновника проводится проверка.

«Причина смерти уточняется», — добавила Болдинова.

Как известно, Ерофеев был во главе Министерства здравоохранения Омской области с июня 2008 по июнь 2012 года.