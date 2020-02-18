Второй россиянин заразился коронавирусом на борту круизного лайнера

На борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии коронавирусом заразился еще один россиянин. Об этом сообщает посольство РФ в Японии в своем Facebook.

Отмечается, что вирус диагностирован у супруга россиянки, у которой предполагали наличие covid-19 по состоянию на 17 февраля.

Накануне сообщалось, что у россиянки на борту Diamond Princess обнаружен коронавирус.

По информации посольства, женщина «с учетом высокого риска инфицирования», госпитализирована в одну из больниц.

В настоящее время мужчина находится в специализированном медучреждении префектуры Аити, болезнь протекает без симптомов, он чувствует себя нормально.

17 февраля всех пассажиров лайнера подвергли проверке на наличие заражения COVID-19.

Как отмечалось, на борту Diamond Princess, находящегося на карантине, находятся еще 23 гражданина России.

Корабль Diamond Princess, совершающий двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама после того, как в начале февраля у одного из пассажиров выявили коронавирус нового типа. В общей сложности на лайнере заболели не менее 454 человек.