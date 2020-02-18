Главврач больницы в Ухане умер от коронавируса

Главный врач крупной китайской больницы Уханя Лю Чжимин скончался от коронавируса. Он работал в больнице, которая принимала людей, зараженных вирусом, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Известно, что врачи пытались спасти Лю Чжимина, но не смогли. 51-летний медик умер утром во вторник, 18 февраля.

«Время смерти 10.30 по местному времени (05.30 мск)», — говорится в сообщении.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 73 тыс. человек. При этом умерли 1 873 человека, а выздоровели — 12798 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Сингапуре за нарушение карантина по коронавирусу грозит тюрьма

— Еще несколько студентов МГУ из Китая госпитализировали

— От коронавируса за сутки погибли 100 человек