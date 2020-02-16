Мать устроившего поножовщину в московском храме прокомментировала инцидент с сыном

Мать напавшего с ножом на прихожан рассказала, что сын хотел помолиться за ее здоровье, передает издание «Подъем».

Женщина сообщила, что ей 17 февраля нужно ложиться на операцию.

«Он пошёл в церковь за меня свечку поставить, помолиться, чтобы всё прошло хорошо у меня. Конечно, он из-за этого переживал. Сейчас все в шоке. Всегда всё было тихо, спокойно, мальчик такой хороший. Я не пойму ничего», — сказала женщина.

16 февраля полицейские задержали 26-летнего жителя Липецкой области. Во время утреннего богослужения он ранил ножом двух человек в храме на Бакунинской улице. Возбуждено дело по статьям «Хулиганство» и «Побои».

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