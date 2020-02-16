Кардиологи дали советы по снижению риска сердечного приступа
close
Швейцарские кардиологи рассказали, как в два раза снизить риск сердечного приступа, передает «Российская газета».
Так, специалисты выяснили, что дневной сон два раза в неделю снижает риск развития сердечного приступа на 48%.
При этом, по словам врачей, ежедневный дневной сон наоборот увеличивает риск сердечного приступа.
Уточняется, что в рамках эксперимента врачи в течение пяти лет наблюдали за состоянием 3400 добровольцев от 35 до 75 лет.