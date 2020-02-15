На зеленой ветке московского метро пассажир упал на пути
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На южном участке Замоскворецкой линии московского метро пассажир упал на пути. Об этом сообщается на странице метро Москвы в Twitter.
Отмечается, что движение поездов было прекращено от станции «Автозаводская» до станции «Орехово», в обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.
На данный момент движение поездов на Замоскворецкой линии введено в график.
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