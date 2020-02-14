Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео, на котором оперативники производят задержание финансиста «Исламского государства» (организация запрещена в России), передает РИА «Новости».

Следствие полагает, что мужчина собрал для террористической организации 25 млн рублей.

На видео оперативники задерживают подозреваемого в квартире, где находятся еще несколько человек. Затем показываются найденные у мужчины документы и банковские карточки.

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