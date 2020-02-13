В Китае начали лечить от коронавируса с помощью переливания крови

Китайские врачи начали лечить больных пневмонией нового типа с помощью переливания крови от доноров, переболевших коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Комитета по контролю и управлению государственным имуществом Китая.

По данным комитета, данный способ лечения позволил спасти более десяти зараженных, находившихся в критическом состоянии. Эффективность методики объясняется наличием в крови выздоровевших людей специфических антител.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последней информации, от коронавирусной инфекции скончались более 1300 человек.

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