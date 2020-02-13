Подразделения МВД по борьбе с пропагандой наркотиков в сети начали работу

Подразделения Министерства внутренних дел (МВД) России по борьбе с пропагандой наркотиков в интернете начали работу во всех регионах страны, заявил начальник главного управления ведомства по контролю за оборотом наркотиков Андрей Храпов. Об этом сообщает РИА «Новости».

На данный момент соответствующие подразделения созданы и укомплектованы во всех территориальных органах МВД, отметил Храпов.

Ранее сообщалось, что МВД создает специальные подразделения в соответствии с поставленной президентом России Владимиром Путиным задачей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кабмин внес в Госдуму проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

— МВД России создаст в 2020 году подразделения по борьбе с наркотиками в сети

— МВД подготовило законопроект об ответственности за пропаганду наркотиков в сети