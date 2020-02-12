Питание в российских школах оценила журналист из Финляндии

Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах. Об сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что журналистка посетила учебное учреждение в Гатчине.

Так журналистка отметила порядок в школе: классы по очереди подходили мыть руки, затем рассаживались за стол. На обед ребенок получал борщ и макароны с котлетой. Кроме того, детям достались хлеб и компот.

Крунваль добавила, что за столом дети учатся обращаться со столовыми приборами, а также приобретают навыки коммуникации за столом.

Также обед в российской школе она оценила в два евро и указала на развитую систему дежурств в учебных столовых.