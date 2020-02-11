Задержан подозреваемый в убийстве чиновника из Карачаево-Черкессии

Мужчина, подозреваемый в убийстве главы Учкуланского сельского поселения Карачаево-Черкессии, задержан сотрудниками правоохранительных органов на территории Смоленской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным следствия, в 2015 году мужчина и его сообщник произвели не менее 28 выстрелов в главу муниципалитета и предпринимателя, находившегося с ним в машине. Из-за полученных травм чиновник скончался на месте.

При задержании у подозреваемого изъяли несколько паспортов, в настоящее время он находится под стражей. Мужчине предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство, а также в незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия.

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