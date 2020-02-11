ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила коронавирусу нового типа название Covid-19, сообщает Reuters со ссылкой на главу организации Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Официальное название позволит избежать использования иных неточных названий, отметил глава ВОЗ.

Гебрейесус также заявил, что вакцина от нового коронавируса может быть готова через 18 месяцев. До появления антидота необходимо использовать все доступные средства для противодействия распространению вируса, подчеркнул глава ВОЗ.

Ранее в Китае коронавирусу нового типа было присвоено временное название NCP.

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