Новый дорожный знак в Архангельске призывает позвонить маме

Руководитель пресс-службы Архангельска Ирина Буйновская сообщила, что власти города установили знак, похожий на дорожный, с призывом позвонить маме. Об этом передает РИА «Новости».

На круглом красном знаке написано «Знак в Архангельске, рядом с которым все звонят маме». Ирина Буйновская поясняет, что это пробный вариант, и его позже заменят на «Твоя мама ждет звонка».

«Если эта идея приживется, такие знаки могут появиться в разных местах в городе, но скорее всего, первые знаки будут установлены в студенческом городе и на набережной», — добавляет глава пресс-службы.

По ее словам, горожанам нравится знак. Некоторые даже замечали, как подростки достают телефоны из карманов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Святитель Иннокентий» загорелся в Архангельске

— Мужчина ранил ножом водителя скорой помощи в Архангельске

— Жителя Архангельска привязали к столбу и совершили над ним самосуд