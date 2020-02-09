Пассажирка рассказала о жесткой посадке самолета в Усинске

Пассажирка самолета Москва - Усинск, который совершил жесткую посадку в пункте прибытия, рассказала подробности произошедшего. Об этом сообщает РЕН.

По словам Александры Нехорошевой, были сильные порывы ветра. При приземлении самолет сразу упал на брюхо, подломилось и упало шасси.

«Мы на большой скорости неслись именно на брюхе самолета по полосе. В какой-то момент он смог вывернуть в сугроб, остановился. Обшивка турбины отлетела», — добавила она.

Пассажирка отметила, что эвакуация началась после того, как люди закричали, что потек керосин.

При этом Нехорошева оценила слаженную работу экипажа авиалайнера, который помогал при эвакуации и успокаивал людей.

Самолет с 94 пассажирами на борту, выполнявший рейс Москва – Усинск, совершил жесткую посадку в аэропорту назначения в воскресенье, 9 февраля.

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