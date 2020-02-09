Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на поезде, прибывшем в Москву

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на прибывшем из Кишинев в Москву поезде. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что проводники нашли под потолком тайник с брикетами, содержание которых неизвестно.

На данный момент состав проверяет полиция.

Официальное подтверждение информации об угрозе взрыва отсутствует.

Согласно расписанию, поезд из Кишинева прибыл в Москву в 16.53. В 17.30 от источника появилась информация, что в поезде не нашли ничего опасного.