Число зараженных коронавирусом на Diamond Princess возросло до 70

Число зараженных коронавирусом нового типа на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии достигло 70 человек, сообщает телеканал AbemaNews.

По последним данным, еще у шести человек подтверждена коронавирусная инфекция, они эвакуированы.

Ранее сообщалось, что у 64 пассажиров Diamond Princess, был выявлен новый тип коронавируса, после чего их госпитализировали.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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