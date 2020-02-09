Число зараженных коронавирусом на Diamond Princess возросло до 70
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Число зараженных коронавирусом нового типа на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии достигло 70 человек, сообщает телеканал AbemaNews.
По последним данным, еще у шести человек подтверждена коронавирусная инфекция, они эвакуированы.
Ранее сообщалось, что у 64 пассажиров Diamond Princess, был выявлен новый тип коронавируса, после чего их госпитализировали.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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