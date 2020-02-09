10 человек погибли в результате массовой драки в Казахстане

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Число погибших в результате беспорядков в Кордайском районе Казахстана достигло десяти человек, сообщает телеканал «Хабар 24».

Два человека скончались в больнице из-за полученных в ходе массовой драки травм, таким образом, число жертв беспорядков возросло до десяти, говорится в сообщении телеканала.

Ранее сообщалось, что в Кордайском районе произошла массовая драка, в которой участвовали почти тысяча человек. За медицинской помощью обратились 137 человек, 37 из них госпитализированы, в том числе 9 до сих пор находятся в реанимации. При этом были подожжены около 30 домов, 23 машины, 15 магазинов.

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