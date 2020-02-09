Число погибших от рук таиландского стрелка достигло 25 человек
В результате стрельбы, которую открыл по жителям таиландского города Накхонратчасим и посетителям торгового центра Terminal, погибли уже 25 человек, а еще 63 человека были ранены. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на местные СМИ.
До этого стало известно о 21 жертве стрелка.
Согласно поступившей информации, еще четыре человека погибли в здании ТЦ вечером в субботу, 8 февраля.
Как стало известно, их тела нашли спецназовцы в ходе операции по обезвреживанию злоумышленника.
Уточняется, что бойцы спецподразделения еще продолжают данную операцию.
Ранее сообщалось, что от рук таиландского военного, учинившего стрельбу в городе Накхонратчасима, погибли уже 20 человек. Кроме того, еще 31 человек были ранены. В российском посольстве в Таиланде отметили, что россиян среди пострадавших нет.
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