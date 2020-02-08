В Москве лжесотрудница Пенсионного фонда украла у пенсионерки 1,5 млн рублей

В Москве неизвестная, представившись сотрудницей Пенсионного фонда, украла из квартиры 89-летней женщины 1,5 млн рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на МВД.

Как отмечается, инцидент произошел в доме на ул. Верхние поля. Пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о краже.

Правоохранители установили, что мошенница, притворившись сотрудницей Пенсионного фонда, сообщила москвичке, что необходимо совершить замену денежных средств. Таким образом она похитила 1,5 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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