Стало известно, какие бомбы США могут передать Украине в новом пакете военной помощи

Украина может получить от США авиационные бомбы средней дальности JSOW для истребителей F-16 в рамках нового пакета военной помощи на $375 млн. Об этом сообщает американское издание Politico.

По его данным, в пакет могут также войти артиллерийские боеприпасы и ракеты для систем противовоздушной обороны. Как отмечается в публикации, о поставке будет объявлено в понедельник.

Авиабомбы JSOW способны поражать цели на расстоянии более 100 км.

20 сентября радиостанция LBC сообщила, что США и Великобритания хотят тайно разрешить Украине использовать западное оружие для ударов вглубь РФ в частном порядке в ближайшие недели. Окончательное решение может быть принято на Генеральной Ассамблее ООН, которая откроется 24 сентября в Нью-Йорке.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение по ударам западным оружием вглубь РФ не станет красной линией, которая могла бы вовлечь альянс в прямой конфликт с Россией.

Ранее на Западе усомнились, что Байден «официально» разрешит Украине бить вглубь России.