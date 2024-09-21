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Стало известно, какие бомбы США могут передать Украине в новом пакете военной помощи

Politico: США могут передать Украине авиабомбы средней дальности JSOW для F-16

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Gabriel Kuchta/Reuters

Украина может получить от США авиационные бомбы средней дальности JSOW для истребителей F-16 в рамках нового пакета военной помощи на $375 млн. Об этом сообщает американское издание Politico.

По его данным, в пакет могут также войти артиллерийские боеприпасы и ракеты для систем противовоздушной обороны. Как отмечается в публикации, о поставке будет объявлено в понедельник.

Авиабомбы JSOW способны поражать цели на расстоянии более 100 км.

20 сентября радиостанция LBC сообщила, что США и Великобритания хотят тайно разрешить Украине использовать западное оружие для ударов вглубь РФ в частном порядке в ближайшие недели. Окончательное решение может быть принято на Генеральной Ассамблее ООН, которая откроется 24 сентября в Нью-Йорке.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение по ударам западным оружием вглубь РФ не станет красной линией, которая могла бы вовлечь альянс в прямой конфликт с Россией.

Ранее на Западе усомнились, что Байден «официально» разрешит Украине бить вглубь России.

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