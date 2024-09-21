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Над Брянской областью уничтожили еще 16 дронов

Богомаз: в Брянской области уничтожили еще 16 БПЛА самолетного типа

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Еще 16 дронов ВСУ были уничтожены в Брянской области, написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

По его словам, вражеские беспилотники самолетного типа были ликвидированы силами ПВО (противовоздушной обороны) российского Минобороны. В результате атаки пострадавших и повреждений нет. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Накануне вечером область несколько раз подвергалась атаками БПЛА. Первая из них произошла в 21:58. Тогда силы ПВО уничтожили два дрона. Через час удалось ликвидировать еще два беспилотника. В 23:14 еще три дрона попыталась атаковать территорию региона, а спустя 25 минут — 10 БПЛА, которые тоже были сбиты силами ПВО. В 23:55 были уничтожены еще два дрона.

Ранее в Курской области сбили новый реактивный дрон ВСУ.

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