В Киеве стоматолог отказалась принимать русскоязычных пациентов
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Киевский стоматолог Ирина Козак-Кедич заявила, что будет лечить русскоязычных пациентов, только, если они перейдут на украинский язык. Об этом сообщает «Страна.ua»
Козак-Кедич рассказала на своей странице в Facebook, что решила провести такой эксперимент.
По ее словам, она собралась делать вид, что не понимает русского языка.
Женщина отметила, что такая идея возникла у нее после случая в маршрутке, когда водитель проигнорировал просьбу русскоязычных пассажиров остановиться, заявив, что не понимает этот язык.
По данным издания, пост стоматолога вызвал ажиотаж в сети.