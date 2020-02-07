В Киеве стоматолог отказалась принимать русскоязычных пациентов

Киевский стоматолог Ирина Козак-Кедич заявила, что будет лечить русскоязычных пациентов, только, если они перейдут на украинский язык. Об этом сообщает «Страна.ua»

Козак-Кедич рассказала на своей странице в Facebook, что решила провести такой эксперимент.

По ее словам, она собралась делать вид, что не понимает русского языка.

Женщина отметила, что такая идея возникла у нее после случая в маршрутке, когда водитель проигнорировал просьбу русскоязычных пассажиров остановиться, заявив, что не понимает этот язык.

По данным издания, пост стоматолога вызвал ажиотаж в сети.