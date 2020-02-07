В Грозном избили журналистку из Москвы

В МВД Чечни начали проверку нападения на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, передает «Интерфакс».

Проверка последовала после поступления жалобы об избиении женщин от правозащитных организаций Московская Хельсинкская группа и «Комитет против пыток», которые утверждают, что нападение на женщин произошло с санкции властей республики, которые недовольны их работой там.

По данным агентства, нападение было совершено вечером 6 февраля у входа в гостиницу «Континент» в Грозном. На Милашину и Дубровину напали около 15 молодых парней и девушек, обвинив их в намерении «защищать ваххабитов». Женщин повалили на пол и стали бить по голове и животу. В травмпункте у них зафиксировали ушибы мягких тканей и лобной части головы, а также ушибы и царапины на плечах и шее.

Милашина заявила, что она неоднократно получала угрозы от чеченских властей и лично главы Чечни Рамзана Кадырова в связи с публикацией критических материалов о тяжких нарушениях прав человека в республике.

В частности, Милашина и Дубровина прибыли в Грозный по делу Ислама Нуханова, на которого, по данным «Новой газеты», завели уголовное дело после того, как он опубликовал в интернете материалы об элитной недвижимости руководства республики.