Россиян нет среди заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии

Граждан России нет среди заразившихся коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское министерство здравоохранения, благосостояния и труда.

По данным министерства, заразились коронавирусом граждане Японии, США, Канады, Австралии и Аргентины.

Ранее сообщалось, что число заразившихся на борту лайнера возросло втрое, до 61 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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