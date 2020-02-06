Задержан подозреваемый в поджоге Никулинского суда Москвы

Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в поджоге Никулинского суда Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Отмечается, что подозреваемый был задержан в одном из домов на Ленинском проспекте.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся дальнейшие мероприятия.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет решил завести уголовное дело после того, как неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно суда на западе Москвы.

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