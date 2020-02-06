Стали известны регионы с наибольшим дефицитом врачей

Росстат опубликовал данные о регионах-рекордсменах по числу незакрытых вакансий врачей за 2018 год. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Согласно исследованию, наиболее значительная нехватка врачей наблюдалась в Камчатском крае — там не было закрыто около 20% вакансий медработников.

Второй по дефициту оказалась Смоленская область. Там показатель недостатка врачей, медсестер и фельдшеров составил 18%.

На третьем месте — Псковская область, где в 2018 году Росстат обнаружил 2,3 тыс. вакантных ставок мест. При этом отмечается, что уже в 2019 году недостача сократилась вдвое, однако сократил ли регион при этом число ставок — не уточняется.

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