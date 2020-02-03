Специальный центр для проверки на коронавирус создадут в Москве

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Москвичи смогут провериться на коронавирус нового типа в специализированном центре, сообщается на сайте оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Находящиеся в группе риска жители столицы смогут провести некоторое время под наблюдением специалистов в обсервационном пространстве, организованном на базе учреждения Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы для реабилитации инвалидов «Царицыно».

В настоящее время сотрудники центра проходят необходимое обучение.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, всего от него погиб уже 361 человек.

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