Названа дата первого слушания в Нидерландах по делу о крушении МН17

Суд в Нидерландах 9 марта начнет рассмотрение дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Елену Кутьину.

Она отметила, что при осуществлении защиты данное дело будет рассматриваться с глубочайшим уважением к чувствам семей жертв, но и с учетом основного принципа уголовного судопроизводства — презумпции невиновности.

Ранее сообщалось, что в национальной прокуратуре Нидерландов предъявили обвинения четырем фигурантам по данному делу.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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