МВД назвало возможную причину гибели российского советника главы Минздрава Южной Осетии

Российский советник министра здравоохранения Южной Осетии Игорь Галь и его супруга, тела которых были обнаружены в собственном доме в Цхинвале, по предварительным данным, скончались от отравления угарным газом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника штаба МВД республики Тарзана Кокойты.

По словам Кокойты, признаков насильственной смерти на первый взгляд нет. Однако, он отметил, что точнее покажет вскрытие.

Кокойты уточнил, что тела обнаружил водитель Галя.

Игорь Галь занимал должность советника министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии с 22 февраля 2016 года. Он отвечал за реализацию плана модернизации здравоохранения республики, а также координировал работу российских специалистов в республике.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В МВД подтвердили гибель российского советника главы Минздрава Южной Осетии

— СМИ: обнаружено тело российского советника министра здравоохранения Южной Осетии