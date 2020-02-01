СК начал проверку после нападении на беременную женщину-врача в Башкирии

Следственный комитет по Башкирии начал доследственную проверку после избиения беременной женщины-врача в Нефтекамске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что посетитель больницы избил беременную женщину-врача, в результате чего женщина потеряла сознание и была госпитализирована. Ее будущий ребенок находится под угрозой.

В СК уточнили, что на врача напал родственником ребенка, являющегося пациентом.

По словам очевидцев, мужчина вытащил врача из кабинета за волосы и избил на глазах у очевидцев.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.

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