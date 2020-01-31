Во всех регионах РФ запретят высаживать детей из общественного транспорта

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что запрет на высадку детей из общественного транспорта из-за неоплаченного проезда будет распространен на все без исключения регионы страны, передает «Интерфакс».

Уточняется, что соответствующий законопроект 30 января был принят в первом чтении Заксобранием Нижегородской области.

Также отмечается, что в марте 2019 года Минтранс внес на рассмотрение в правительство аналогичный проект федерального закона, но до сих пор документ не внесли в Госдуму. Тогда первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков отмечал, что высадка детей за неоплаченный проезд в общественном транспорте запрещена в 12 регионах России (в Петербурге, Новосибирске, Самарской, Калужской, Нижегородской, Саратовской, Волгоградской, Тюменской областях, в Чеченской республике, Чукотском автономном округе, Забайкальском крае и республике Тыва).