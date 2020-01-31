Власти Амурской области откроют коридор для возврата россиян из Китая

Власти Амурской области с 1 февраля организуют коридор для вывоза российских туристов из Китая из-за вспышки коронавируса, сообщает ТАСС.

Коридор будет работать на пункте пропуска Благовещенск -— Хэйхэ.

«С 1 февраля будут организованы временные коридоры для ... возврата наших граждан. С 14.00 (08.00 мск) до 16.30 (10.30 мск) по амурскому времени нужно прибыть на пункт пропуска Хэйхэ и также организованно, как это было ранее, пройдя все необходимые процедуры, убыть домой», — говорится в сообщении правительства Амурской области.

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