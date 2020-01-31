213 человека скончались из-за коронавируса в Китае
Число жертв нового типа коронавируса в Китае достигло 213 человек, сообщает South China Morning Post.
По последним данным, 30 января на территории Китая зарегистрировано 1220 новых случаев заболевания в 17 городах 1,22. Общее количество людей, заразившихся вирусом, составило 9 356 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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