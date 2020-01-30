Россия временно прекратила оформлять электронные визы для граждан Китая

В российском министерстве иностранных дел сообщили, что страна временно приостановит оформление виз для китайцев на фоне коронавирусной опасности, говорится на сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что граждане Китая не смогут въезжать по таким визам в Россию через пограничные пропускные пункты на Дальнем Востоке, в Калининградской области, а также через морской, воздушный и пешеходный пункт в Ленинградской области.

Работы по оформления электронных виз временно прекращаются с 30 января. Ведомство не уточняет сроки действия ограничения, однако объясняет, что такие меры нужны для предотвращения распространения вируса и недопущения его ввоза в РФ.

По последним данным, всего в Китае заражены вирусом 7,7 тысяч человек и свыше 12 тысяч наблюдаются у специалистов с подозрением на 2019-nCoV. Кроме того, погибли 170 человек и еще 170 – выздоровели. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 31 человек.

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