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В Белгороде и пригороде отменили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности

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Global Look Press

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Сигнал действовал около получаса. Город и окрестности в третий раз с ночи 30 апреля попали под угрозу ракетного обстрела.

В первый раз воздушную тревогу 30 апреля объявили в 01:19, она действовала около получаса. Затем сигнал вновь заработал в 07:29 — его также отменили спустя 30 минут. По словам Гладкова, в это время в регионе сработала система ПВО, которая уничтожила воздушный объект.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в период майских праздников «однозначно будут провокации» со стороны ВСУ в ряде прифронтовых населенных пунктов РФ, однако российские войска к этому готовы.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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