ЦАХАЛ обстрелял север сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по северу сектора Газа, откуда обстреливался город Сдерот на юге Израиля. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля в Telegram-канале.

Истребители ЦАХАЛ ударили по площадке для запуска противотанковых ракет, шахте туннеля и ряду объектов инфраструктуры ХАМАС. Также сообщается о продолжающихся обстрелах центра сектора Газа.

До этого ЦАХАЛ обнаружил противотанковые ракеты на севере Израиля и ударил по «Хезболле».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Весной 2024 года стал вопрос о продолжении наземной операции Израиля в Рафахе, где находится около 1,5 млн палестинских беженцев со всего сектора. В Израиле заявили о намерении продолжать операцию, даже после принятия резолюции СБ ООН с призывом о ее немедленном прекращении.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.