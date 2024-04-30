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«Были мысли, что могу проиграть»: Андреева оценила матч в день рождения

Теннисистка Андреева о матче в Мадриде в день рождения: я так разочаровалась

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Tracey Nearmy/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева в интервью YouTube-каналу «Больше» рассказала, каково это — провести матч на турнире серии WTA-1000 в Мадриде в свой день рождения.

«Мне сказали, что поставят играть четвертый круг сегодня. Я так разочаровалась, мне было так грустно, потому что я знала, что будет тяжелый матч. У меня были мысли, что, возможно, я могу проиграть. Не хотелось очень этого делать в свой день рождения. Это тоже была дополнительная мотивация — сделать приятное себе, папе и всей нашей семье», — рассказала Андреева.

29 апреля спортсменке исполнилось 17 лет. В этот день она обыграла итальянскую теннисистку Ясмине Паоли в двух сетах и вышла в четвертьфинал турнира, где сразится с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.

28 апреля Андреева одержала победу над победительницей турнира «Большого шлема», седьмой ракеткой мира Маркетой Вондроушовой из Чехии. Встреча, которая продлилась 1 час 14 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:5, 6:1.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

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