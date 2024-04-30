Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«АвтоВАЗ» начал собирать Lada Aura на конвейере

На «АвтоВАЗе» началась конвейерная сборка Lada Aura

close
100%
АвтоВАЗ

С конвейера «АвтоВАЗа» начали сходить седаны Lada Aura (удлиненная Lada Vesta), сообщает паблик Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

По его данным, первая партия, собранная на конвейере, составит восемь машин, затем выпуск начнет увеличиваться. Помимо люксовой версии, в модельной линейке Aura должна появиться упрощенная модификация для социальных служб и таксопарков. У такой машины не будет кожаной отделки салона и премиальной аудиосистемы.

Lada Aura — удлиненный вариант Lada Vesta. Седаны этой модели уже направлены в качестве служебных автомобилей для депутатов Госдумы и чиновников. Заказ на автомобили Lada Aura сделало и министерство финансов РФ.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» может увеличить цены на свои автомобили уже 13 мая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами