«АвтоВАЗ» начал собирать Lada Aura на конвейере

С конвейера «АвтоВАЗа» начали сходить седаны Lada Aura (удлиненная Lada Vesta), сообщает паблик Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

По его данным, первая партия, собранная на конвейере, составит восемь машин, затем выпуск начнет увеличиваться. Помимо люксовой версии, в модельной линейке Aura должна появиться упрощенная модификация для социальных служб и таксопарков. У такой машины не будет кожаной отделки салона и премиальной аудиосистемы.

Lada Aura — удлиненный вариант Lada Vesta. Седаны этой модели уже направлены в качестве служебных автомобилей для депутатов Госдумы и чиновников. Заказ на автомобили Lada Aura сделало и министерство финансов РФ.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» может увеличить цены на свои автомобили уже 13 мая.