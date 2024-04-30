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Премьер Грузии назвал президента страны предателем

Премьер Грузии Кобахидзе назвал предателем президента страны Зурабишвили

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Global Look Press

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал предателем президента страны Саломе Зурабишвили, поскольку она, по его мнению, предает национальные интересы государства. Слова главы грузинского кабмина приводит «Sputnik Грузия».

«Самое печальное, что человек, который до сих пор юридически называется президентом Грузии, является просто предателем этой страны, в прямом смысле этого слова. Она напрямую предает национальные интересы Грузии», — считает он.

По словам Кобахидзе, факт того, что Зурабишвили занимает пост президента страны, является печальным. За это он принес «личные извинения» грузинскому народу.

18 апреля Зурабишвили выразила надежду, что продолжающиеся в стране митинги против законопроекта об иностранных агентах продолжатся и станут частью стратегии к парламентским выборам, которые состоятся 26 октября 2024 года.

Ранее президент Грузии заявила, что наложит вето на закон об иноагентах.

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