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Люди собираются на панихиду у «Крокуса»

РИА Новости: люди собираются у «Крокуса» на сороковой день трагедии

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Люди с самого утра собираются у мемориала на месте трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» на сороковой день после происшествия. Об этом сообщает РИА Новости.

Настоятель Никольского собора священник Василий Лосев рассказал, что панихиды пройдут у места трагедии, а также в Никольском соборе в Павшинской пойме, в котором был развернут церковный штаб помощи пострадавшим.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске под Москвой произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям и подожгли зал.

Четверо исполнителей теракта — Далерджон Мирзоев, Фаридун Шамсиддин, Мухаммадсобир Файзов и Муродали Рачабализода — были задержаны 23 марта в Брянской области.

Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них было организовано «окно» для пересечения границы. По словам главы государства, теракт был совершен радикальными исламистами.

27 апреля суд арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе».

Ранее в суде назвали роль нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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