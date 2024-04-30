Люди собираются на панихиду у «Крокуса»

Люди с самого утра собираются у мемориала на месте трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» на сороковой день после происшествия. Об этом сообщает РИА Новости.

Настоятель Никольского собора священник Василий Лосев рассказал, что панихиды пройдут у места трагедии, а также в Никольском соборе в Павшинской пойме, в котором был развернут церковный штаб помощи пострадавшим.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске под Москвой произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям и подожгли зал.

Четверо исполнителей теракта — Далерджон Мирзоев, Фаридун Шамсиддин, Мухаммадсобир Файзов и Муродали Рачабализода — были задержаны 23 марта в Брянской области.

Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них было организовано «окно» для пересечения границы. По словам главы государства, теракт был совершен радикальными исламистами.

27 апреля суд арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе».

Ранее в суде назвали роль нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе».