Во всех регионах Китая выявили случаи заражения коронавирусом

Китайские власти констатировали, что во всех регионах страны, в том числе автономных районах, провинциях и городах, были зафиксированы случаи заражения новым типом коронавируса — 2019-nCoV. Об этом сообщили в национальном комитете по делам здравоохранения Китая.

Последним местом, где долгое время не наблюдался вирус был Тибет, однако 30 января стало известно о первом случае заражения в этом автономном районе.

По данным комитета, всего в стране заражены вирусом 7,7 тысяч человек и свыше 12 тысяч наблюдаются у специалистов с подозрением на 2019-nCoV. Согласно последним сведениям, погибли 170 человек и еще 170 – выздоровели. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 31 человек.

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